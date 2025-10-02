Опит за покушение е извършен срещу бившия сирийски президент Башар Асад в Москва, съобщава "Дейли Мейл". Според британското издание бившият диктатор, получил политическо убежище в Русия преди десет месеца след свалянето си от власт, е бил отровен и приет в болница.

Русия на Путин

Сирийският център за правата на човека, позовавайки се на свой източник, твърди, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник. Източникът допълва, че мотивът за покушението е бил "да се постави в неудобно положение руското правителство и да бъде обвинено, че е съучастник" в евентуалната му смърт.

Към момента състоянието на Асад се описва като стабилно, пише още "Дейли Мейл".

По време на престоя на бившия сирийски лидер в болницата само брат му Махер Асад е бил допуснат да го посети на фона на засилени мерки за сигурност. Руското правителство все още не е коментирало тези твърдения.

Предишни, непотвърдени информации, сочеха, че Асад е бил приет в болница в "критично състояние след отравяне". Новите власти в Сирия настояват за екстрадицията му, но Русия засега отказва да го предаде.

Президентът Путин лично е предоставил убежище на Асад. От пристигането си в Русия бившият сирийски лидер не е виждан публично и се предполага, че е под строга охрана от руските тайни служби. Засега липсват категорични доказателства за отравянето му.

По-ранен доклад, отпреди около месец след пристигането на Асад в Русия, споменава, че той "се е оплакал на охраната си, че не се чувства добре и има проблеми с дишането", но тази информация не е била потвърдена.

