Белгия обяви, че ще сваля руски дронове, ако са големи и навлязат в нейното небе

1849 Снимка:Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/БТА

САЩ и НАТО вече редовно предоставят на Украйна разузнавателна информация, заяви Кремъл, след като се появиха съобщения, че Вашингтон ще предостави на Киев разузнавателни данни за руски енергийни цели, предаде Ройтерс.

"САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна по интернет", каза пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Предоставянето и използване на цялата инфраструктура на НАТО и САЩ за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно", добави той, цитиран от БТА.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" и агенция Ройтерс съобщиха по-рано днес, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни инфраструктурни цели, които могат да бъдат поразени с оръжия с голям обсег, докато Вашингтон обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които могат да бъдат използвани за такива удари.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.

Междувременно Белгия обяви, че нейните военни ще свалят руски дронове със сигурност, ако са големи по размер и навлязат в белгийското въздушно пространство. Това съобщи каза началникът на Генералния щаб на Белгийските въоръжени сили ген. Фредерик Вансина в интервю за местна медия, цитира го БТА.

Той добави, че за по-малките дронове ще бъде преценявано поотделно, като се отчитат опасностите от нанасяне на щети от отломките при свалянето на летателните апарати. Свалянето на дронове не е толкова просто, това е цяла наука, проучваме въпроса, посочи генералът. По неговите думи се търси общоевропейско решение какви действия да бъдат предприети при заплаха от дронове.

Наблюдаваме руските действия - прекъсване на кабели, разпространяване на дезинформация, кибератаки, изпращане на дронове, опити за убийства - всичко това трудно може да се нарече добросъседство, коментира ген. Вансина. Намираме се в състояние между мира и войната. Засега не очаквам пряк сблъсък между Русия и (друга) европейска страна, допълни той. По неговите думи опасността ще нарасне, когато войната в Украйна свърши, а имперските амбиции на Москва са се запазили, на фона на все по-сложните трансатлантически отношения.

Генералът уточни, че Белгия не е отменила, а е спряла задължителната военна служба. По неговите думи задължаването на младите мъже да служат във войската не е добър подход и засега има "голям ентусиазъм" за доброволно включване в редиците на въоръжените сили.

