Според украинските военни руснаците сами са го свалили, според прорурски източници е избухнал пожар след изстрелване на ракета

Руски военни вероятно са свалили собствен самолет, докато са отблъсквали атаки на въоръжените сили на Украйна в Крим, обяви говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук.

"Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим", каза Плетенчук по телевизионния канал "Апостроф", цитиран от Укринформ.

Според специализирания в отразяването на авиацията телеграм канал Fighterbomber самолетът е изтребител Су-30СМ. Информацията на проруския канал обаче е, че след изстрелване на ракета по дрон, на борда е възникнал пожар, който екипажът не е успял да потуши. Пилотите са катапултирали, всички са добре, съобщава Fighterbomber.

Плетенчук съобщи още, че в Крим гори втора нефтобаза и "съдейки по всичко, днес там ще има още по-малко гориво".

Въоръжените сили на Украйна са нанесли тази нощ с дронове и ракети удари по черноморското крайбрежие на Русия, съобщиха по-рано днес местните власти. Кметът на Сочи Андрей Прошунин каза, че е била отблъсната украинска ракетна атака.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че над полуостров Крим са били прехванати 32 украински дрона. Представители на местните власти съобщиха за щети по електропреносната мрежа и спирания на тока.

Според непроверени данни и видеозаписи в социалните медии през нощта е бил поразена голяма петролна база в Симферопол.

