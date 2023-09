Радарната система за наблюдение на румънската армия съобщи през изминалата нощ за възможно неоторизирано навлизане в националното въздушно пространство. Властите обаче прекратиха в 12:00 ч. днес издирването на падналия летящ обект, за който се предполагаше, че е в източния окръг Галац, след като така и не го откриха, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Засеченият сигнал бе по маршрут към град Галац през нощта срещу 30 септември, когато руските сили извършиха нова серия от атаки срещу цели в Украйна, съобщиха от Министерството на отбраната.

Полковник Йон Кристиян уточни, че след като около 00:15 ч. през нощра диспечерите на инспекторатите за извънредни ситуации на окръзите Браила и Галац са получили информация за неоторизирано навлизане в националното въздушно пространство, на национално и на местно равнище са били предприети мерки за превенция и интервенция, тоест в окръзите Галац и Тулча е било изпратено съобщение чрез системата за предупреждения RO-ALERT, а на място са били мобилизирани сили от структурите на МВР - полиция, жандармерия, гранична полиция и Инспекторат за извънредни ситуации.

Около 100 служители на МВР са участвали в издирването в район, обхващащ около 10 кв. км, с цел идентифициране на обекта. Сутринта в операцията се е включил и хеликоптер на министерството на националната отбрана.

Не е бил идентифициран никакъв обект обаче, а в 12:00 ч. издирването е било прекратено, съобщи полковник Йон Кристиян.

В нощта на 29 срещу 30 септември руските сили извършиха нова серия атаки срещу цели в Украйна, информира румънското министерство на отбраната в съобщение, изпратено до агенция Аджерпрес. След като са били засечени групи дронове, насочили се към територията на Украйна в близост до границата с Румъния, министерството е подало сигнал към силите на въздушна полиция, а в 22:38 ч. е информирало Генералния инспекторат за извънредни ситуации за задействане на мерки за предупреждение на населението в окръзите Тулча и Галац, уточняват от министерството.

След като се оттегли от черноморската сделка за износ на зърно в средата на юли, Русия започна да атакува украински пристанища и складове за зърно по река Дунав в района на границата с членката на НАТО Румъния. Части от предполагаемо руски дронове бяха намерени на румънска територия три пъти този месец, припомня агенция Ройтерс.

Romania Says Possible Airspace Breach near Tulcea and Galati During Russia Drone Attacks via Black Sea on Ukraine which Targeted Odessa area ports https://t.co/wuQ36Czqw0 via @defensepost