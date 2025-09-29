Украйна би желала да изгради единен въздушен щит срещу заплахите от страна на Русия съвместно с европейски съюзници, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Русия - Украйна

"Украйна предлага на Полша и на всички свои партньори да изградим единен, напълно надежден щит срещу руските въздушни заплахи", каза той в обръщение посредством видеоконферентна връзка към участниците във Варшавския форум за сигурност в полската столица.

"Русия няма да начертае нови граници на територията на Украйна. Позицията на президента (на САЩ Доналд) Тръмп е наистина балансирана и тя е в подкрепа на позицията на Украйна", посочи Зеленски.

Той добави, че "Украйна трябва да се присъедини към Европейския съюз и ще го направи".

Лидери на страни от НАТО казаха, че Русия тества готовността и волята на алианса с нахлувания във въздушното пространство на Полша и балтийските страни. Киев казва, че опитът му с отразяването на въздушни атаки ще е от полза.

На Зеленски бе зададен въпрос във връзка с американския президент Доналд Тръмп, при което украинският лидер каза, че отношението на Тръмп към Украйна и сигурността в Европа се е променило.

"Понастоящем позицията на президента Тръмп е според мен наистина балансирана и е в подкрепа на позицията на Украйна, въпреки че несъмнено той иска да продължи да е посредник между нас и Русия, за да бъде сложен край на тази война", изтъкна Зеленски.

