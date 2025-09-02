Руският президент посочи, че страната му никога не се е противопоставяла на присъединяването на Украйна към ЕС

Русия никога не се е противопоставяла на потенциалното членство на Украйна в Европейския съю, но въпросът с НАТО е различен, каза руският президент Владимир Путин по време на двустранна среща със словашкия премиер Роберт Фицо по време на двустранна среща в Китай.

Путин посочи, че западните държави и НАТО се опитват да интегрират цялото постсъветско пространство и че Русия няма други цели, освен защитата на собствените си интереси.

Той определи твърденията на Европа, че Русия уж планира да я нападне, са провокация или пълна некомпетентност. Това е мнението, изразено от руския президент Владимир Путин в разговор със словашкия премиер Роберт Фицо.

"Всеки разумен човек е напълно наясно, че Русия никога не е имала, няма и никога няма да има желание да атакува някого", каза Путин, цитирана от ТАСС. Путин също така заяви, че подобни твърдения са пълни глупости, без никакво основание.

"Що се отнася до "агресивните планове на Русия за Европа", искам още веднъж да подчертая, че това е пълна глупост, без никакво основание", каза руският лидер.

Руският президент посочи, че сигурността на Русия не трябва да бъде застрашена от едно евентуално мирно споразумение с Украйна, която иска да получи гаранции за сигурност, за да възпрепятства Москва да я нападне отново, отбеляза Франс прес.

"Украйна сама трябва да реши как да гарантира своята сигурност", каза Путин по време на срещата си със словашкия премиер и добави: "Нейната сигурност обаче [...] не може да бъде гарантирана за сметка на сигурността на други страни, включително на Русия".

Руският президент предложи източноевропейските страни да спрат доставките на газ и електроенергия за Украйна, за да разбере тя "границите на поведение" в областта на нарушаването на чужди интереси.

"Украйна получава значително количество енергийни ресурси чрез своите съседи в Източна Европа. Спрете доставките на газ, които вървят наобратно, спрете доставките на електроенергия. Те веднага ще разберат, че има някакви граници на поведението им в областта на нарушаването на чужди интереси", каза още Путин по време на разговори с Роберт Фицо.

По-рано украинските въоръжени сили нанесоха няколко удара по участък от нефтопровода "Дружба" в Брянска област, който транспортира руски и казахстански петрол до европейски страни.

Президентът Владимир Путин благодари на словашкия премиер Роберт Фицо за посещението му в Москва за Парада на победата, отбелязвайки важността на независимата външна политика на Словакия. Фицо също така обяви готовността си да присъства на 90-годишнината от Победата, ако бъде поканен.

Путин проведе среща с Фицо днес в Пекин. Словашкият премиер е единственият лидер на страна-членка на ЕС, който притигна в Пекин, за да присъства на военния парад по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

По-рано президентите на Русия и Китай - Владимир Путин и Си Цзинпин, подчертаха близките си отношения по време на срещата си днес в Пекин, съобщи китайската информационна агенция Синхуа, цитирана от ДПА.

Повече от 20 споразумения за сътрудничество са били подписани между делегациите от Москва и Пекин в различни области като енергетика, авиация, изкуствен интелект и селско стопанство.

По-рано днес РИА съобщи, че руският енергиен концерн "Газпром" е сключил споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) за увеличаване на годишните доставки на природен газ за Пекин.

Връзките между Китай и Русия са издържали изпитанието на международните промени и могат да бъдат разширени още повече, е заявил президентът Си по време на срещата.

По неговите думи Китай е готов да засили връзките с Русия, да подкрепя взаимното развитие, да координира своевременно позициите по въпроси, засягащи основни интереси и важни проблеми на двете страни, както и да насърчава двустранните отношения за по-силно развитие.

Китай и Русия трябва да засилят координацията си в многостранни платформи, включително ООН, ШОС, БРИКС и Г-20, е подчертал още китайският президент.

Всеобхватното стратегическо партньорство на Китай и Русия стана образец на приятелски междудържавни отношения, каза Си Цзинпин на срещата си с Владимир Путин в Дома на народните събрания в Пекин.

"Готови сме заедно с вас да се поддържаме един друг в националното развитие и процъфтяване, без колебания да защитаваме международната справедливост и равенство, да работи за създаването на по-справедлива и рационална система за глобално управление", посочи китайският лидер.

Китай е готов заедно с Русия да работи за създаването на по-справедливо световно устройство, каза още Си Цзинпин на срещата с Путин

Двамата държавни глави са обсъдили "регионални въпроси от общ интерес", посочват китайските власти, но без да се уточнява дали конфликтът в Украйна е бил сред обсъжданите теми.

В същото време Путин е описал руско-китайските отношения като "на безпрецедентно високо ниво", изтъкна Кремъл.

Руският президент ще се срещне и с севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Утре заедно те ще присъстват на военен парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. В подобна демонстрация на подкрепа, Си присъства на парада за Деня на победата на Червения площад в Москва през май.

