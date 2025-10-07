829 Снимка: AP/БТА

Руският президент Владимир Путин каза днес, че въоръжените сили на Русия са превзели от началото на тази година почти 5000 квадратни километра и установили контрол над 212 населени пункта в Украйна, съобщиха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на негово изявление на среща с ръководството на министерството на отбраната и генералния щаб на руската армия в Санкт Петербург. По думите на руския лидер Москва е запазила пълна стратегическа инициатива на бойното поле, предаде БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин, който на рождения си ден работи в родния си град Санкт Петербург, е изслушал по време на срещата с висшите военни командири доклад за оперативната обстановка в зоната на така наречената специална военна операция.

Според руския президент въпреки опитите за съпротива, въоръжените сили на Украйна отстъпват по цялата фронтова линия.

По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни.

А Киев, който се стреми да демонстрира поне някакви успехи пред своите покровители от Запада, нанася удари по мирни обекти на Русия, каза още Путин.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви днес, че въоръжените сили на страната са превзели две села в Украйна. Става въпрос за Нововасилевка в югоизточната Запорожка област (Пологовски район) и Фьодоровка в съседната Донецка област (Покровски район), на изток, се казва в изявлението.

Противовъздушната й отбрана е унищожила 184 украински безпилотни летателни апарата през нощта на 6 срещу 7 октомври на територията на Русия.

"62 дрона са свалени над територията на Курска област, 31 - над Белгородска област, 30 - над Нижегородска област, 18 - над Воронежка област, 13 - над акваторията на Черно море, 6 - над Липецка област, 5 - над Калужка област, 4 - над Тулска област, по 3 дрона - над териториите на Ростовска и Рязанска област, по 2 дрона - над Брянска и Орловска област, както и над Кримския полуостров, 2 - над Подмосковието, в това число един безпилотен апарат, летящ към Москва, и един - над Волгоградска област", поясни руското Министерство на отбраната.

Украински дрон се е опитал да нападне атомна електроцентрала в руската Воронежка област, която граничи с Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитираха изявление на Росенергоатом. Дронът се е разбил тази нощ в охладителна кула на централата, без да причини щети, съобщи държавната компания.

Руските власти съобщиха и за първа атака с дронове в сибирския град Тюмен.

