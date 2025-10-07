Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден и изрази увереност във вечната дружба и продължаване на съюзническите отношения между двете страни, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от ТАСС и БТА.

Русия на Путин

"Уверен съм, че благодарение на приятелските отношения и тесните другарски връзки между нас съюзническите отношения между нашите две страни - КНДР и Русия, намиращи се в период на бурен разцвет, и занапред неизменно ще укрепват и мощно ще стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, а също така ще допринасят за формирането на справедлив и многополюсен световен ред", се казва в поздравителната телеграма на севернокорейски лидер.

Ким Чен-ун уверява Путин, че Северна Корея ще продължи "всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на суверенитета и териториалната си цялост, на интересите на сигурността на държавата, да смята това за свой братски дълг и неизменно ще изпълнява договора между двете страни.

"Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно, а нашата дружба ще бъде вечна", пише в заключение севернокорейският лидер.

Какво се знае за Ким Чу-е - дъщерята на Ким Чен-ун, която се спряга за негов приемник (снимки)
Виж още Какво се знае за Ким Чу-е - дъщерята на Ким Чен-ун, която се спряга за негов приемник (снимки)

Руският президент отбелязва днес 73-ата си годишнина, посочва ТАСС. Неговият говорител Дмитрий Песков съобщи по-рано, че Путин ще има днес голям брой международни контакти и ще проведе рождения си ден в работна обстановка, като има планирано оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия за обсъждане на актуални въпроси.

ИЗБРАНО
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю Лайф
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю
12858
Голям във всеки един смисъл - Любо Ганев на 60 Корнер
Голям във всеки един смисъл - Любо Ганев на 60
5058
Сайтът за цените на храните с нова версия: Вече показва къде е най-евтино Бизнес
Сайтът за цените на храните с нова версия: Вече показва къде е най-евтино
6218
В САЩ арестуваха 13-годишно момче за "неуместен" въпрос към ChatGPT IT
В САЩ арестуваха 13-годишно момче за "неуместен" въпрос към ChatGPT
37499
Египет отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети Impressio
Египет отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети
2948
От днес до Седемте рилски езера ще се стига само пеша Trip
От днес до Седемте рилски езера ще се стига само пеша
6116
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз Вкусотии
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз
1763
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент? Zodiac
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
2815
НИМХ обяви червен код за интензивни валежи в Източна България за вторник Времето
НИМХ обяви червен код за интензивни валежи в Източна България за вторник
3910