Силното земетресение, което удари Калифорния със 7,1 по Рихтер в петък, е отворило огромна пукнатина, която е видима дори от сателит, съобщи CNN.

Трусът причини големи поражения в американския щат, като eксперти прогнозират, че то може би няма да е последното. Това беше второто силно земетресение в Калифорния само за 48 часа и според специалисти е било толкова силно, че е променило топографията на района.

Сателитни снимки, предоставени на CNN от "Планет лабс"q показват огромна пукнатина в земята близо до епицентъра на труса. Ерозионните процеси в тази част на пустинята показват, че на това място е имало и останки от вода, които вероятно са се просмукали обратно в пукнатината.

The 7.1 magnitude earthquake that shook California on Friday created a massive crack in the Earth visible in satellite images https://t.co/ozGJx6Qe5T pic.twitter.com/PcvWVO2RVp

Освен сателитните снимки в световните новинарски агенции, в социалните мрежи се появиха наземни фотографии, които също показват части от пукнатината.

А на други кадри се виждат още пукнатини, които минават през магистралата.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ