Хиляди ученици, студенти и граждани излязоха по улиците на Атина, Солун, Патра и Лариса

3730 Снимка: БТА/АР

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Протестната вълна стигна до Гърция - хиляди ученици, студенти, преподаватели и родители участваха в протестни демонстрации в страната с искане за увеличаване на държавното финансиране на образованието. Протести имаше в Атина, Солун, Патра и Лариса, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Според информация на държавната телевизия ЕРТ участниците в протестната демонстрация в гръцката столица са били около 10 000, в Солун протестиращите са били между 2000 и 2500 души, а в Патра са участвали над 3000 души.

Участниците в демонстрациите настояваха за попълване на незаетите преподавателски места, подобряване на училищната и университетската инфраструктура и мерки срещу увеличаващата се цена на образованието и издръжката на студентите, съобщава телевизия "Антена".

За днес Гръцката учителска федерация е обявила 24-часова стачка в детските градини и началните училища. При по-горния курс Федерацията на служителите в средното образование организира тричасова стачка, която приключи в 14 ч.

Исканията на преподавателите са за по-високи трудови възнаграждения, връщането на бонусите, запълване на незаетите места и осигуряване на безопасни условия на труд. Според протестиращите за образование трябва да се отдели 5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.

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Протестиращите в Атина издигнаха лозунга "Да учим или да оцеляваме" под съпровода на музикални инструменти и песни. За съблюдаването на реда в центъра на гръцката столицата бяха разположени над 3000 полицаи. Полицията съобщава за 25 задържани и леки инциденти по време на протестната демонстрация.

Според данни на полицията в Солун заради инциденти по време на демонстрацията 10 души са задържани, а един е арестуван. Обявена е и окупацията на 18 училищни сгради в града. Протестиращи студенти в Солун заявиха, че са вдъхновени от студентите във Франция, твърдейки че подобен род действия са единственият начин проблемите им да бъдат чути, се отбелязва в репортаж на "Антена".

На остров Крит също имаше масово участие на ученици и студенти в проведените днес протестни демонстрации. Протести имаше във Волос и на остров Родос.

Вчера на площад "Синтагма" пред гръцкия парламент студенти разположиха палатков лагер.

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