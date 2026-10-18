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Малък едномоторен самолет се е разбил днес в Северна Гърция, като и двамата пътници на борда са загинали, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Балканите

Сигнал за инцидента е получен около 13:50 ч. Катастрофата е станала край селището Кондариотиса в териториалната единица Пиерия южно от Солун.

Пристигналите спасителни екипи на противопожарната служба са намерили самолета в сухо корито на река в близост до пистата на аероклуба на Пиерия.

При катастрофата не е избухнал пожар. От останките на машината са били извадени пътниците, двама души съответно на 55 и 60 години, които са нямали признаци на живот.

По-късно е била установена смъртта им.

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