"Тази вечер всички изпитваме гняв и срам", посочи държавният глава и обвини за ескалацията радикални крайнолеви елементи и криминални групи

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Френският президент Еманюел Макрон заяви в извънредно телевизионно обръщение към нацията тази вечер, че нищо не оправдава насилието и погромите по време на протестите в страната. Демонстрациите срещу високите разходи за живот и състоянието на училищата прераснаха в тежки сблъсъци с полицията, палежи и грабежи на магазини в Париж и десетки други градове. Силите за сигурност задържаха над 2300 души през уикенда, като само в столицата арестуваните надхвърлят 850 души.

"Тази вечер всички изпитваме гняв и срам", посочи държавният глава в речта си. Той направи рязко разграничение между гражданите с легитимни социални искания и групите, извършили вандалски актове. По думите му извършителите на грабежи ще заплатят нанесените щети, а отговорните за опитите за дестабилизация на републиката ще понесат съдебна отговорност. Макрон обвини за ескалацията радикални крайнолеви елементи и криминални групи.

Президентът обеща пълна прозрачност относно действията на силите на реда след критики за закъснели мерки за превенция. Той разпореди на вътрешния министър Лоран Нунес да направи детайлен анализ на събирането на разузнавателна информация. Макрон съобщи също за предстоящи преговори с държавите от Персийския залив за овладяване на цените на горивата.

Безредиците доведоха до тежки инциденти в няколко региона. В Париж бе регистриран смъртен случай на демонстрант вследствие на сърдечен арест по време на уличните сблъсъци. В град Мюлуз 17-годишно момиче загуби око при участие в протестното шествие, за което местните власти образуваха проверка. В Лимож пожарът в кметството срути историческата кула и вече е локализиран от огнеборците, но в днес близо 7000 души отново излязоха по улиците на града.

Лидерът на опозицията Марин Льо Пен определи събитията като заплаха за демокрацията и разкритикува правителството за загуба на контрол. Председателят на Националното събрание инициира парламентарно разследване на случаите на мародерство и насилие. В същото време органите на реда продължават дежурствата около ключови площади и правителствени сгради в очакване на нови демонстрации.

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