Протестиращи се събраха пред кюрдския културен център, близо до който по-рано днес имаше стрелба при която загинаха трима души, BFM TV. Предполага се, че протестиращите са членове на кюрдската общност. Полицията разпръсна протестиращите със сълзотворен газ.

По служителите на реда бяха хвърляни кофи за боклук, а масите в ресторантите бяха преобърнати и поне една кола беше повредена.

Преди това властите съобщиха, че са арестували 69-годишен мъж, който според парижкия прокурор Лор Бекуо наскоро е бил освободен от ареста, докато е чакал съдебен процес за нападение с сабя срещу мигрантски лагер в Париж преди година.

Кюрдите във Франция станаха мишена на отвратително нападение, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Кюрдите във Франция станаха мишена на отвратително нападение в сърцето на Париж. Нашите мисли са с жертвите, с хората, които се борят за живота си и с техните семейства", написа той в Туитър.

Въоръжен мъж откри днес огън в кюрдски културен център и в намиращо се наблизо кюрдско кафене в центъра на Париж и уби трима души, посочва ДПА.

Мотивите на 69-годишния стрелец все още са неизвестни, заяви френският министър на вътрешните работи и отвъдморските територии Жералд Дарманен.

"Не знаем дали лицето е било политически ангажирано, очевидно той е искал да атакува чужденци", но не е ясно дали целта му са били точно кюрди, подчерта той. Нападателят, с френски произход, не е регистриран като десен екстремист от силите за сигурност, допълни Дарманен.

"В момента не мога да кажа дали той е имал десни екстремистки прояви, но разследването ни ще провери това в следващите часове", каза още френският вътрешен министър.

Мъжът е действал сам и е носил няколко оръжия със себе си. По време на нападението той застреля двама души пред кюрдски културен център и още един в намиращо се наблизо кюрдско кафене. Други трима души бяха ранени, един от които е в критично състояние.

