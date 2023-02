10013 Снимка: iStock by Getty Images/ Скрийншот: YouTube

Професор Юсуке Нарита от университета в Йейл предложи изключително противоречиво решение за това как Япония да се справи с бързо застаряващото си население. Според икономиста, старите хора трябва да извършват ритуално самоубийство или "масово сепуку", пише в. "Ню Йорк Таймс".

Миналия месец японският премиер Фумио Кишида каза, че страната е на ръба на криза. Япония има най-високият процент възрастни граждани в света и изключително ниска раждаемост.

Плащането на пенсиите става все по-трудно. Същевременно именно хората в пенсионна възраст са били двигателят превърнал Япония в икономическа сила.

"Решението е въвеждане на масово самоубийство за старците. Дали това е нещо добро или лошо е въпрос, на който трудно може да се даде отговор", казва Нарита.

"Ако сте на мнение, че това е добро нещо, тогава можете да работите по-усилено за създаването на такова общество", допълва икономистът.

A Yale economics professor has some ideas for how to deal with the burdens of Japan’s rapidly aging society. The “only solution,” he said, is mass suicide of the elderly, including ritual disembowelment. https://t.co/krlL3Ytd2e — The New York Times (@nytimes) February 12, 2023

Според професора друг вариант може да бъде въвеждане на задължителна евтаназия при навършване на определена възраст. В едно от предложенията му тя е 65 години, а в друго - 75.

Говорейки за евтаназия, Нарита споменава майка си. Икономистът заяви, че грижите за нея му костват 755 долара всеки месец.

Противоречивите позиции на професора разтревожиха някои японски политици. Критиците се опасяват, че Токио може върне под някаква форма законите за евгениката от 1948 г., съобщава "Таймс".

Законът за защита на евгениката позволява принудителни стерилизации на хора с наследствени заболявания, психични разстройства и интелектуални затруднения. Той е премахнат едва през 1996 година, като до тогава Япония стерилизира десетки хиляди.

Парадоксално, коментарите на Нарита му печелят множество последователи в Япония. Професорът е особено популярен сред младите хора, според които по-възрастните спират икономическия им напредък.

Противоречивият икономист от Йейл вече има над 550 000 последователи в Twitter и редовно се появява в онлайн японски предавания. Той е на корици на списания и дори участва в реклама за енергийни напитки.

I wonder if Yusuke Narita has been healthy all of his life and not required any medical assistance or hospitalizations? https://t.co/aKelKyysJ2 — MJ (@MJSThumper) February 13, 2023

Говорейки пред "Ню Йорк Таймс" Нарита твърди, че коментарите му до голяма степен са били извадени от контекста, като той вече се въздържа от термина "масово сепуку".

Той обаче не спира да прави коментари с противоречив характер в Twitter и не се отказва от идеите си.

"Всеки път, когато отворя вратата на къщата си, съм готов да се сблъскам с окървавен старец, който плаче и ака в хола. Късметлия съм, че досега не ми се е случвало", гласи негов пост от началото на февруари.

Според Нарита сегашната ситуация е изключително неблагоприятна за младите поколения. Те трудно могат да си проправят път в политиката, бизнеса и кариерата, защото старото поколение отказва да напусне позициите си.