Броят на загиналите в резултат на наводненията в Централна Гърция, причинени от циклона "Даниел", нарасна на 16 души, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Водолази от гръцката брегова охрана са открили тялото на неидентифициран мъж в морето край град Волос, докато са издирвали изчезнала австрийска двойка след силната буря миналата седмица. Тялото е извадено и отнесено в морга за идентификация.

Изчезналата австрийска двойка е наела ваканционен дом в гористия район, който е бил разрушен при силен порой, предизвикал наводнения.

Обширните наводнения в централните части на страната причиниха мащабни щети по домовете, стопанствата и инфраструктурата.

Понастоящем общините бързат да съберат десетките хиляди мъртви животни, за да предотвратят разпространението на зарази, а в пострадалите райони се доставят продукти и материали от спешна необходимост с помощта на хеликоптер.

