Първата ефективна ваксина срещу коронавирус може да предпази повече от 90% от хората от Covid-19, показва предварителен анализ.

Производителите - американската компания "Пфайзер" (Pfizer) и германската "Бионтек" (BioNTech), определиха днешния ден като "велик за науката и човечеството", съобщи Би Би Си (BBC).

Тяхната ваксина е тествана върху 43 500 души в шест държави и не се споменава за отрицателни странични последици.

Двете компании планират да кандидатстват за спешно одобрение и за използване на ваксината до края на месеца.

Ваксината - заедно с по-доброто лечение - се разглежда като най-добрия начин да се измъкнем от ограниченията, наложени върху целия ни живот, отбелязва Би Би Си.

Около дузина са ваксините в последния етап на тестването - известен като изпитване във фаза 3 - но това е първото, което показва резултати.

Това изпитване прилага експериментален подход - инжектиране на част от генетичния код на вируса - с намерението да се обучи имунната система.

Досегашни опити показват, че ваксината тренира тялото да произвежда и двете - антитела и друга част от имунната система, наречена Т-клетки, за борба с коронавируса.

BREAKING: Pharmaceutical giant Pfizer announced that its coronavirus vaccine trial was effective in preventing COVID-19 infections in 90% of previously uninfected people. https://t.co/WUyVrSWqwJ