Предишният бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, предаде Ройтерс, като се позова на един от синовете му.

Флавио Болсонаро съобщи в "Екс", че неговият баща е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е било ниско, добавя БТА.

Седемдесетгодишният десен популист има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 г. Той претърпя поне шест операции, последната от които - този април, продължи 12 часа, отбелязва Ройтерс.

Болсонаро от миналия месец е под домашен арест заради предполагаем натиск върху съдебната система. В четвъртък той бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор по обвинения, че е планирал преврат, след като бе победен на президентските избори през 2022 г. от кандидата на левицата Луиз Инасио Лула да Силва.

Междувременна съдебните неволи на Болсонаро не спират.

Вчера бразилски федерален съд постанови бившият президент да плати 1 милиона реала (около 160 хиляди евро) обезщетение за морални вреди, произтичащи от расистки коментар, който направил, докато е заемал поста, съобщи Ройтерс.

Случаят датира от май 2021 г., когато чернокож привърженик на Болсонаро поискал да се снима с него. Тогава президентът се пошегувал, че вижда хлебарка в косата на мъжа, която определил като "място за размножаване на" този разред насекоми.

От правния екип на Болсонаро засега не са коментирали съдебното решение, но по време на пледоариите казаха, че той просто се е пошегувал и не е искал да обижда въпросния човек.

