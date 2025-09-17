Предишният бразилски президент Жаир Болсонаро бе приет в болница, след като му прилошало, предаде Ройтерс, като се позова на един от синовете му.

Още по темата

Флавио Болсонаро съобщи в "Екс", че неговият баща е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е било ниско, добавя БТА.

Седемдесетгодишният десен популист има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 г. Той претърпя поне шест операции, последната от които - този април, продължи 12 часа, отбелязва Ройтерс.

Болсонаро от миналия месец е под домашен арест заради предполагаем натиск върху съдебната система. В четвъртък той бе осъден на 27 години и 3 месеца затвор по обвинения, че е планирал преврат, след като бе победен на президентските избори през 2022 г. от кандидата на левицата Луиз Инасио Лула да Силва.

Междувременна съдебните неволи на Болсонаро не спират.

Вчера бразилски федерален съд постанови бившият президент да плати 1 милиона реала (около 160 хиляди евро) обезщетение за морални вреди, произтичащи от расистки коментар, който направил, докато е заемал поста, съобщи Ройтерс.

Случаят датира от май 2021 г., когато чернокож привърженик на Болсонаро поискал да се снима с него. Тогава президентът се пошегувал, че вижда хлебарка в косата на мъжа, която определил като "място за размножаване на" този разред насекоми.

От правния екип на Болсонаро засега не са коментирали съдебното решение, но по време на пледоариите казаха, че той просто се е пошегувал и не е искал да обижда въпросния човек.

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
34424
Финландците "хвърлиха бомба" и на Световното по волейбол Корнер
Финландците "хвърлиха бомба" и на Световното по волейбол
7131
Експертен съвет: Не плащайте в лева след 1 януари догодина Бизнес
Експертен съвет: Не плащайте в лева след 1 януари догодина
18187
Уроците по онлайн безопасност провокират децата да споделят личния си опит и да обсъждат техники за справяне с различни ситуации IT
Уроците по онлайн безопасност провокират децата да споделят личния си опит и да обсъждат техники за ...
4002
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години Impressio
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години
6443
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
1069
Гърция, Испания и Италия са против пълното спиране на руски туристи към Европа Trip
Гърция, Испания и Италия са против пълното спиране на руски туристи към Европа
5421
Лесно: Да съживим вкуса на консервираната царевица Вкусотии
Лесно: Да съживим вкуса на консервираната царевица
352
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
1472
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
5286