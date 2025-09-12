Още по темата

Бившият крайнодесен бразилски президент Жаир Болсонаро бе осъден на над 27 години затвор за заговор за преврат в исторически процес, въпреки интензивният натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп в негова полза, предаде Франс прес.

С четири на един гласа петчленен състав на Върховния съд обяви за виновен 70-годишния бивш президент и го осъди на 27 години и три месеца затвор.

Той е осъден за ръководенето на "престъпна група", която заговорничела, за да осигури "авторитарното му задържане на власт", след загубата му от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва на изборите през 2022 г.

Болсонаро, който има забрана да заема публична длъжност до 2030 г. и е под домашен арест в дома си в столицата Бразилия от началото на август заради подозрения, че се опитва да попречи на процеса, снощи не присъства на изслушванията, позовавайки се на здравословни причини, съобщиха адвокатите му.

Бившият президент бе изправен пред съда заедно със седем негови бивши приближени, включително няколко бивши министри и генерали.

Това е първият път, в който бивш държавен глава се изправя пред подобни обвинения в страната, която все още пази спомените от военната диктатура в периода 1964-1985, отбелязват АФП и БТА.

"Те го наричат процес, но всички знаеха крайния резултат още преди да е започнал", написа в социалните мрежи най-големият син на Болсонаро – Флавио Болсонаро. Той осъди "безпрецедентното преследване", само година преди президентските избори през 2026 г.

Другият син на осъдения бивш президент – бразилският конгресмен Едуардо Болсонаро, заяви пред Ройтерс, че очаква нови американски санкции срещу високопоставени лица в Бразилия заради присъдата на баща си.

Той предупреди, че съдиите от Върховния съд, които гласуваха за осъдителна присъда, могат да бъдат изправени пред санкции по закона "Магнитски", които досега бяха наложени от администрацията на Тръмп само на председателя на съда Алишандри де Мораис. Съдиите Флавио Дино, Кармен Лусия и Кристиано Занин подкрепиха позицията на Де Мораис, а само съдия Луиз Фукс се противопостави на осъдителната присъда.

Случаят с Болсонаро предизвика безпрецедентна криза в отношенията между водещата икономика на Южна Америка и САЩ.

"Много е изненадващо, че това може да се случи", заяви Тръмп след като близкият му съюзник Болсонаро бе осъден и го сравни със собствените си проблеми с правосъдието.

Осъждайки "лова на вещици" срещу бившия бразилски президент, американският държавен глава наложи наказателни мита от 50% върху значителна част от бразилските износители в началото на август.

Американският държавен секретар Марко Рубио почти веднага, след произнасяне на присъдата снощи, заяви, че САЩ "ще дадат подходящ отговор" на тази "несправедлива присъда".

"Заплахи като тези, отправени от американския държавен секретар Марко Рубио, няма да сплашат нашата демокрация", веднага отговори в изявление, публикувано в социалните мрежи, бразилското Министерство на външните работи. В него се добавя, че властите ще защитават "суверенитета на страната на фона на агресията и опитите за намеса".

Очаква се екипът на защитата на бившия президент да обжалва решението пред 11-членния състав на Върховния съд.

Междувременно консерваторите в бразилския парламент се опитват да прокарат закон за амнистия за техния лидер. Гласувайки за осъдителна присъда във вторник съдия Флавио Дино – бивш министър на правосъдието в правителството на Лула, обаче се възползва от възможността да заяви, че престъпленията, за които е съден Болсонаро "не отговарят на условията за амнистия".

