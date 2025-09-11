Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Върховният съд на Бразилия блокира банковите сметки на сина на Жаир Болсонаро
Виж още Върховният съд на Бразилия блокира банковите сметки на сина на Жаир Болсонаро

Към момента трима съдии от петчленния състав са подкрепили признаването на вината Болсонаро, един е оправдал бившия президент. Остава да се произнесе още един върховен съдия.

След официалното обявяване на решението на съда, Болсонаро ще стане първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията.

Възможно е Болсонаро, който в момента се намира под домашен арест, да прекара десетилетия в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

ИЗБРАНО
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата Лайф
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата
15249
Илиан Илиев: Сам пожелах да си тръгна от националния отбор Корнер
Илиан Илиев: Сам пожелах да си тръгна от националния отбор
5306
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
5705
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
7609
Галерия "Сияна Попова" беше официално открита в София Impressio
Галерия "Сияна Попова" беше официално открита в София
3381
Хисаря вече е сред елита на термалните градове на Европа Trip
Хисаря вече е сред елита на термалните градове на Европа
1999
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
811
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
3826