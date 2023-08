Първоначално Варшава отхвърли подобна информация, като отбелязва, че е била информирана предварително от Минск за "тренировъчни полети", като не е регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната. "Това е нещо обичайно в граничния регион", каза представител на оперативното командване на полските въоръжени сили подполковник Горишевски.

Вчера Варшава обяви, че предприема допълнителни мерки за сигурност по границата си с Беларус след новината за разполагането в района на наемници от частната военна компания "Вагнер". Ситуацията беше обсъдена от представители на полското правителство и лидера на управляващата партия "Право и справедливост" Ярослав Качински.

По границата вече ще патрулират снайперисти, написа в Twitter и пресцентърът на Главното командване на полските въоръжени сили.

"Вечерна разходка на чист въздух за здраве. Снайперистите са майстори в разузнаването, навигацията и работата с оръжие. Отличават се със самочувствие и търпение", се казва в съобщението.

Командването публикува и няколко снимки на военни със снайперски оръжия на фона на ограда на полско-беларуската граница.

Poland deployed snipers on the border with Belarus



This was announced by the General Command of the Armed Forces of Poland.

According to Stanislav Zharin, authorized government for security, it is “dangerous” on the border with Belarus, and “aggressive foreigners” attack Polish… pic.twitter.com/2qn8YuKZ4U