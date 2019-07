Променящите се в рамките на няколко часа информации за рапределянето на ръководни позиции в Европейския съюз отново стигнаха до българско име. След като вчера "Ройтерс" обяви, че Кристалина Георгиева е сред фаворитите да оглави Европейския съвет, днес друго популярно издание - "Политико", посочи представител на нашата държава - Сергей Станишев, като обсъждано име за председател на ЕП. Понастоящем той е президент на Партията на европейските социалисти и е член на Европейския парламент от 2014 г. Той е и премиер на България между 2005 и 2009 г., обобщава европейското издание.

Според него други обсъждани досега кандидатури за председател на ЕП са Мартин Вебер (ЕНП), Ги Верховстадт (либерали) и Ска Келер (Зелени).

Френско-германски предложения за ЕК и ЕЦБ

За председател на Европейската комисия е предложена германският министър на отбраната Урсула фон дер Лайен, която е от партията на канцлера Ангела Меркел (ХДС) и от Европейската народна партия.

Talks in preparation of the special European Counsel - Chancellor #Merkel with the heads of state and government of the @EPP, @JunckerEU and @eucopresident Tusk. pic.twitter.com/angoTfn0FN