Известен гръцки престъпник беше разстрелян показно по време на семейно тържество. Убийството е станало вчера следобед, докато 55-годишният Янис Скафтурос е празнувал Великден със семейството си в родното си село Скурта в област Беотия, Южна Гърция, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА.

Семейната сбирка е била в бащината къща на Скафтурос. Извършителите са пристигнали с мотори, влезли са в двора на къщата и произвели множество изстрели. Нападателите са били четирима, но само двама от тях са стреляли.

Скафтурос, който се смята за член на гръцката мафия, е прострелян с 15 куршума, съобщава телевизия "Скай". Ранени са дъщеря му и свекър му. Според информация на в. "Катимерини" двамата пострадали са настанени в болница като няма пряка опасност за живота им.

A key member of the Greek mafia, Yiannis Skaftouros had been sentenced to life in prison for serious crimes but was released three years ago. https://t.co/D9STQ3mZxf