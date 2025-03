Петролен танкер и товарен кораб се сблъскаха в Северно море, край бреговете на Източен Йоркшир, съобщи BBC. По информация на британската медия танкерът се е запалил след удара.

Сигналът за инцидента е подаден в 9.48 тази сутрин местно време (11:48 ч. българско време). Двата плавателни съда са регистриран в САЩ петролен танкер Stena Immaculate и плаващ под португалски флаг контейнеровоз Solong, съобщи The Telegraph.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни лодки и екипи на пожарната. Координира се спасителна операция на бреговата охрана.

Извикан е и спасителен хеликоптер на бреговата охрана от Хъмбърсайд, както и спасителни лодки от Скегнес, Бридлингтън, Мейбълторп и Клийторпс.

The U.S-flagged oil tanker, M/T Stena Immaculate was struck this morning by the Portuguese-flagged cargo vessel, M/V Solong while at anchor off the coast of the U.K. in the North Sea, resulting in a massive fire which has now engulfed the Stena Immaculate. The crew of the vessel… pic.twitter.com/zq4iPIdNx5