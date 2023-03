Tурският парламент одобри законопроекта за ратифициране на протокола за присъединяване на Финландия към НАТО, с което падна последната пречка пред страната за членството й в Алианса.

"Това ще направи семейството на НАТО по-силно и по-безопасно, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, а финландският премиер обеща, че страната му ще бъде силен и способен съюзник, ангажиран със сигурността на алианса.

Депутатите в Меджлиса одобриха законопроекта късно снощи. Всички 276 участници в заседанието подкрепиха проектозакона. По този начин Финландия получи правно основание за пълноправно членство в алианса, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер, цитирана от БТА.

По време на пленарното заседание турските депутати отбелязаха, че на този етап няма сериозни проблеми в отношенията между Турция и Финландия от гледна точка на интересите на Анкара в борбата срещу тероризма. Същевременно народните представители отбелязаха, че Швеция, която кандидатства за членство в НАТО заедно с Финландия, засега не е изпълнила исканията в рамките на подписания с Турция меморандум и все още не е готова да стане част от алианса.

Досега Турция бе последният член на НАТО, който не бе одобрил молбата на Хелзинки за присъединяване към алианса.

Одобреният текст ще бъде изпратен на президента Реджеп Тайип Ердоган за одобрение, посочва ТРТ-Хабер.

Финландия и Швеция подадоха през май миналата година кандидатури за присъединяване към НАТО след руската инвазия в Украйна. Членката на алианса Турция се противопоставяше на тяхното присъединяване, тъй като според нея двете страни приемат организации, които тя смята за терористични. Стокхолм и Хелзинки отричат да дават убежище на терористи, но обещаха да сътрудничат на Анкара за преодоляването на тези проблеми.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг приветства ратифицирането от турския парламент на членството на Финландия в пакта, като каза, че това ще направи "семейството на НАТО по-силно и по-безопасно", предаде Франс прес.

"Приветствам гласуването" на турския парламент "за завършване на ратификацията на членството на Финландия. Това ще направи цялото семейство на НАТО по-силно и по-безопасно", написа генералният секретар на пакта в Туитър.

Кандидатурата на Финландия вече е одобрена от всички 30 държави членки на алианса.

Финландия благодари на турски език

Финландският президент Саули Нинистьо благодари на 30-те страни членки на НАТО за тяхната подкрепа за вече утвърденото присъединяване на Финландия към пакта, предаде Франс прес.

"Искам да благодаря на всички за доверието и подкрепата", каза в изявление държавният глава на скандинавската страна и пожела "възможно най-скоро" приемане на Швеция, също кандидат за членство в НАТО, чиято кандидатура все още е блокирана от Турция.

"Финландия ще бъде силен и способен съюзник, ангажиран със сигурността на алианса", обеща Нинистьо.

Финландия благодари и на турски език на Турция, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

"Teşekkürler!" ("Тешеккюрлер") - с тази турска дума финландското външно министерство изрази благодарността си на турските депутати на страницата си в Туитър.

"Благодарни сме на Великото национално събрание на Турция за решението да ратифицира протокола за присъединяването на Финландия", се посочва още в поста, придружен и от изображение с надпис на английски: "Финландия оценява вашата подкрепа. БЛАГОДАРИМ".

FM @Haavisto: Teşekkürler! Grateful to Grand National Assembly of Türkiye for the decision to ratify Finland's Accession Protocol