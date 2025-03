От Министерството на външните работи (МВнР) заявиха, че са "дълбоко обезпокоени" от съобщението на говорителя на генералния секретар на Организацията на обединените нации (ООН), че смъртта на българина Марин Маринов в Газа е причинена от израелски танк.

"Дълбоко сме обезпокоени от съобщението, направено от говорителя на Генералния секретар на ООН, че, въз основа на наличната към момента информация, смъртта на българския гражданин Марин Маринов и тежкото раняване на други служители на ООН в Дейр ал-Балах, Газа, на 19 март са причинени от израелски танк", пишат от външното министерство в социалната мрежа "Екс".

We are deeply concerned by the announcement made tonight by the UNSG’s spokesperson that,based on currently available information, the death of BG national Marin Marinov and the other severely injured UN personnel in Deir al-Balah,Gaza, on March 19 were caused by an Israeli tank.