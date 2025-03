Израел отрече негов танк да е стрелял по сградата на ООН в Газа, в която загина българинът Марин Маринов. Това става ясно от публикация на израелското външно министерство в мрежата "Екс".

"Първоначалната проверка не установи никаква връзка с дейността на Израелските въоръжени сили", се посочва в позицията на външното министерство на Израел.

Оттам обясняват още, че "самият разследващ екип на ООН дори не е пристигнал на мястото".

"И все пак ООН бързо публикува поредната неоснователна клевета срещу Израел. Без стандарти, без професионализъм - нищо не може да попречи на генералния секретар на ООН в поредния му опит да наклевети Израел", е отбелязано още в публикацията в "Екс".

Regarding the UN Secretary-General’s statement on the incident in Deir al-Balah on 19 March:

The initial examination found no connection to IDF activity whatsoever.

The UN inquiry team itself hasn’t even arrived at the scene.

Yet the UN is quick to publish another baseless…