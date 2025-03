Въз основа на наличната към момента информация, ударите по базата на ООН в Дейр Ал Балах на 19 март са причинени от израелски танк. Ударите отнеха живота на колега от ООН от България и оставиха шестима други - от Франция, Молдова, Северна Македония, Палестина и Обединеното кралство - с тежки наранявания, някои от които животозастрашаващи. Това се казва в официално изявление на говорителя на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш - Стефан Дюжарик, публикувано на сайта на организацията.

51-годишният капитан далечно плаване Марин Маринов е работил като координатор към Службата за проектни услуги на ООН. Той е бил част от системата наблюдатели, които международната организация изпрати в Газа по време на примирието, за да следят разпределението на хуманитарната помощ.

Веднага след стрелбата израелската армия отрече нейни части да са нанесли удар срещу комплекса на ООН в Дейр ал Балах.

По думите на Дюжарик местоположението на базата на ООН в Дейр Ал Балах е добре известно на страните в конфликта.

"Повтарям, че всички страни в конфликта са обвързани от международното право да защитават абсолютната неприкосновеност на помещенията на ООН. Без това нашите колеги са изправени пред непоносими рискове, докато работят за спасяването на живота на цивилни", добави той.

Говорителят на Гутериш изтъкна, че генералният секретар на ООН категорично осъжда ударите по сградата на организацията и изисква пълно, задълбочено и независимо разследване на стрелбата.

"Всички страни трябва да спазват изцяло международното право по всяко време. Цивилните трябва да бъдат уважавани и защитавани. Отказът от животоспасяваща помощ трябва да приключи. Заложниците трябва да бъдат освободени незабавно и безусловно. Всички държави трябва да използват всички свои лостове за влияние, за да спрат конфликта и да гарантират спазването на международното право - чрез прилагане на дипломатически и икономически натиск и борба с безнаказаността", се казва още в изявлението на Стефан Дюжарик.

