Докато светът чакаше официалното потвърждение дали ръководителят на частната военна компания "Вагнер" Евгени Пригожин е загинал при инцидента с неговия частен самолет, много световни политици вече реагираха на появилите се съобщения.

От Белия дом обявиха, че следят ситуацията, а американският президент Джо Байдън е бил информиран за самолетната катастрофа в Русия. "Видяхме съобщенията. Ако това се потвърди, никой не бива да е изненадан", каза говорителката на Съвета за национална сигурност към Белия дом Адриен Уотсън.

"Ако е истина, това показва, че (руският президент Владимир) Путин ще елиминира своите опоненти и това плаши всеки, който смята да изрази мнение, което е различно от неговото", каза премиерката на Естония Кая Калас пред телевизия Си Ен Ен.

