Високопоставени представители на американското разузнаване са предупредили миналата седмица членове на Камарата на представителите, че Русия се меси в кампанията за президентските избори в САЩ през ноември в полза на преизбирането на Доналд Тръмп, пише в. "Ню Йорк таймс".

Американският всекидневник се позовава на петима души, запознати с въпроса. Според изданието представителите на разузнаването са уведомили конгресмените за това на закрит брифинг на 13 февруари в комисията по разузнаването към Камарата на представителите.

Разкриването на тази информация пред Конгреса ядосало Тръмп, който се е оплакал, че демократите ще я използват срещу него. Още на следващия ден президентът на САЩ смъмрил изпълняващия длъжността директор на националното разузнаване Джоузеф Макгуайър, че е допуснал подобно нещо.

Тръмп бил особено подразнен от това, че на брифинга присъствал конгресменът демократ от Калифорния Адам Шиф, ръководил процедурата по импийчмънт срещу него.

Въпреки че служители на американското разузнаване са предупреждавали и преди законодателите, че Русия продължава да се меси в предизборната кампания, брифингът миналата седмица е съдържал нови сведения - че Русия ще се опита да повлияе както на самите избори през ноември, така и на първичните избори на Демократическата партия.

Как реагираха конгресмени

По време на брифинга привържениците на Тръмп твърдели, че президентът е заел твърда позиция към Русия и в резултат на това са се засилили европейските връзки и сигурността, пише още в. "Ню Йорк таймс".

По-късно Адам Шиф написа в туитър, че ако Тръмп по някакъв начин "се намесва" в обмена на информация между американските разузнавателни агенции и Конгреса относно чуждестранна намеса в изборния процес, президентът "застрашава" нашите опити тя да бъде спряна.

We count on the intelligence community to inform Congress of any threat of foreign interference in our elections.



If reports are true and the President is interfering with that, he is again jeopardizing our efforts to stop foreign meddling.



Exactly as we warned he would do. https://t.co/viSBlnA1nb