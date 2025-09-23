"Вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място". Това съобщи бащата на 28-годишния Любомир Киров пред bTV.

Русия - Украйна

Сънародникът ни, който е роден в Сандански, бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември.

"Майка му се прибира от работа на 1 септември. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма", разказва бащата.

Семейството открива Любомир в службата за мобилизация, сигнализират на българското консулство, които не успяват да реагират на местните власти. 

Любомир заживява в Украйна през 2018 година, за да се грижи за баба си. Майка му е украинка, заради което Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Към днешна дата 28-годишният Любомир е и инвалид.

"Дясната му ръка е смазана от строителна преса. Той е негоден за всякаква военна служба. Как ще стреля като не може да свива дясната си ръка... Те не го пращат да воюва, те го пращат да умре", казва бащата.

По думи на бащата - Любомир се намира в Кировградска област близо до фронта, преди това в други области.

От Външното ни министерство реагираха с позиция до медиите. "Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация."

"Всеки иска да помогне, с каквото може, готови са на всичко хората", казва още бащата на Любомир.

МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство и задължения, включително мобилизация
Консулството ни в Одеса беше потърсено за коментар, но реакция оттам до този момент няма.

По-рано от президентството призоваха за изясняване на случая с насилственото задържане на мъжа. Mинистър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни.

"Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент", заяви Георгиев.

