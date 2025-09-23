Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Българин твърди, че синът му е отвлечен в Одеса, за да се бие на фронта в част от "смъртници"
Виж още Българин твърди, че синът му е отвлечен в Одеса, за да се бие на фронта в част от "смъртници"

Това съобщиха от Министерството на външните работи, след като от президентството им изпратиха писмо във връзка с информация за насилствено задържания български гражданин в Украйна.

От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Киров, така и с компетентните украински институции.  "Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права", увериха от Външно.

Искане за информация по същия случай с искане за действия от страна на премиера Росен Желязков и на Министерството на външните работи отправи и председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков по-рано днес. Според него българинът с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти, въпреки статута си и без никакво официално уведомяване на българските институции. По думите на депутата, семейството се е обърнало за помощ към българския консул в Одеса, отишли са заедно до военния център, където според свидетелства е бил отведен Любомир, но опитът за легитимация от страна на дипломата е бил посрещнат с "крайна враждебност".

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
17695
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
10723
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4996
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
10652
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си Impressio
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си
2929
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
3890
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
8302
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
1042
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
996
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
3772