Гробът на историческата фигура на френската крайна десница Жан-Мари Льо Пен е бил осквернен, предаде АФП.

Жан-Мари Льо Пен почина на 96-годишна възраст на 7 януари. Съоснователят на "Националния фронт" издъхна в болница в Гарш след няколкоседмичен престой. Той бе погребан четири дни по-късно в родния си град Трините сюр Мер в Бретан, в западната част на страната.

Кончината на Льо Пен предизвика смесени реакции във Франция, като множество политици останаха балансирани в коментарите си по негов адрес, а част от обществеността излезе по улиците, за да празнува.

Полицейски източник е съобщил пред Le Figaro, че гробът на политика е разбит в нощта на четвъртък срещу петък. Кръстът в семейния трезор на Льо Пен е разбит с чук. От кадри, разпространени онлайн, се вижда, че и всички стели (бел. ред.: каменни или дървени надгробни и възпоменателни плочи) и паметници в почит към семейството са повредени.

Една от дъщерите на Жан-Мари Льо Пен - Мари Каролин, публикува снимка на разрушения гроб в платформата "Екс" и написа: "Няма думи, с които да опиша тези, които посягат на най-свещените неща. Тези, които нападат мъртвите, са способни на най-лошото срещу живите".

Жил Пенел, член на Европейския парламент от "Национален сбор" (както се нарича днес "Националният фронт") определи вандалството като "отвратителен и подъл акт".

Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо също осъди вандалския акт като "пълно падение". "Уважението към мъртвите е това, което отличава цивилизацията от варварството", подчерта той в социалната мрежа "Екс".

Властите са уведомени за инцидента от общинската полиция. Жандармеристи и представители на кметството са проверили на място гробището, което от сутринта е затворено за обществеността.

