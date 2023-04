Британски студент на 23 години бе осъден 100 часа общественополезен труд, след като бе признат за виновен заради заплашително и обидно поведение заради това, че хвърлил яйца на няколко пъти по британския крал Чарлз Трети по време на негова визита в Йорк, в Северна Англия миналата есен, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Патрик Дълуел бе арестуван на 9 декември и съден от съд в Йорк за хвърляне на най-малко пет яйца по посока на краля, докато той се разхождал заедно с кралицата-консорт Камила из Йорк. Мъжът така и не успял да уцели монарха и после извикал "Кралят е педофил".

По време на делото той пледира невинен и изтъкна, че жестът му е бил "акт на защита срещу насилието, прилагано от британската държава".

През януари друг мъж на 21 години бе осъден на глоба от 100 лири заради замерване на Чарлз Трети с яйце по време на негово пътуване до Лутън, северно от Лондон.

Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene.



