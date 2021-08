Екологична катастрофа заплашва цялото източно крайбрежие на Кипър заради огромен разлив на петрол, носещ се от Сирия към острова. Правителството в Никозия заяви, че следи ситуацията и е готово да предприеме необходимите действия.

За мащабното замърсяване в Източното Средиземноморие бе алармирано днес, а инцидентът, който го е предизвикал, е от средата на миналата седмица, предаде БНР.

Екобедствието е започнало от голямо изтичане на петрол от спукан резервоар в електроцентрала в крайбрежната зона на Сирия. Резервоарът е бил пълен с 15 000 тона гориво.

В началото разливът е обхванал 25,5 квадратни километра, докато днес, 5 дни по-късно, замърсената площ се изчислява на 1000 квадратни километра, по сателитни снимки.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D