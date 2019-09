Канадският премиер Джъстин Трюдо беше замесен в скандал, свързан с расова дискриминация. Списание "Тайм" публикува негова снимка от преди 18 години, на която е облечен с роба и тюрбан на главата, а лицето, вратът и ръцете му са боядисани в кафяво.

Критиците на Трюдо реагираха остро и нарекоха поведението му расистко.Това става само седмица след началото на предизборната кампания в Канада, предадоха световните агенции.

Кадърът е направен по време на гала вечер наречена Арабски нощи, организирана от частната академия "Уест Пойнт Грей", частно училище, където Трюдо е преподавал. Тогава той е бил на 29 години. Снимката е влязла в годишника за 2000-2001 г. Изданието цитира говорителка на Либералната партия, която е потвърдила, че снимката е автентична.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF