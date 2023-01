14799 Снимка: Ministry of Defence and Armed Forces Logistics of Iran (MODAFL)

Москва призна за повече загинали от обстрела в Макеевка и ги обвини за това Вестникът съобщава за успехите на украинските военни, които твърдят, че през последните дни са свалили всички 80 безпилотни самолета камикадзе, изстреляни от Русия, и си задава въпроса колко дълго Киев ще може да поддържа усилията си, като се има предвид, че подобни защитни мерки са доста скъпи. Произведените в Иран дронове "Шахид-136", които Русия използва, са сравнително евтини, докато комплектът оръжия, необходим за свалянето им, е много по-скъп, твърдят експерти. Артем Старосик, ръководител на украинската консултантска компания "Молфар", е изчислил, че ракетите, използвани за сваляне на безпилотни самолети, са седем пъти по-скъпи от изстрелването на самия дрон. Един "Шахид" може да струва 20 000 долара, докато разходите за изстрелване на ракета земя-въздух могат да варират от 140 000 долара за съветските С-300 до половин милион за американските NASAMS. Според някои анализатори този дисбаланс в крайна сметка може да играе в полза на Москва и да струва скъпо на Украйна и нейните съюзници. Според Молфар от септември насам Русия е изстреляла около 600 безпилотни самолета в Украйна. Украинските военни не дават много информация за подробностите по противовъздушната отбрана и разходите за нея поради оперативната тайна, която е забулила голяма част от военното планиране, което затруднява анализа, отбелязва "Ню Йорк Таймс". В същото време Русия планира в близко бъдеще да получи от Иран нова партида дронове камикадзе "Шахид", съобщи украинското разузнаване. Според Вадим Скибицки, говорител на ГУР, противникът е използвал вече 660 такива безпилотни летателни апарата, а договорът предвижда доставката на 1750 безпилотни летателни апарата. "Те наистина имат проблеми с арсенала си, включително с безпилотните самолети. Досега те са използвали около 660 безпилотни самолета "Шахид" . Договорът предвижда 1750. Доставката и подготовката им отнемат време. През последните дни те са използвали голям брой от тях и тези запаси трябва да бъдат попълнени. По наша информация предстои нова пратка. Колко голяма ще бъде тя, предстои да се уточни. По правило те се доставят на партиди от 250-300 броя. Нека видим как ще бъде този път", заяви Скибицки. Използването на рояк от дронове има за цел да пробие системата за противовъздушна отбрана и да порази целите. Ако изстреляте малък брой - от пет до десет - няма да има такъв ефект, казва той. Той добави, че руснаците използват различни височини и посоки, за да заобиколят противовъздушната отбрана, както и променят зоните за изстрелване на дронове. Сега те изстрелват дронове от руския бряг на Азовско море, а преди това ги изстрелваха от Крим. Преди това Скибицки също така заяви, че Руската федерация се готви за нов удар по Украйна. На този фон украинският министър на външните работи Дмитрий Кулеба е убеден, че през новата година Киев ще получи западни танкове и друго въоръжение, за което Киев моли своите партньори. "Сега президентът Зеленски и целият му дипломатически екип работят интензивно върху нови решения за доставка на нови видове западни оръжия. Става дума предимно за доставки на танкове от западен тип и други бронирани превозни средства. Не се съмнявам, че скоро украинската армия ще разполага с допълнителна техническа и огнева мощ", каза Кулеба. Той раздели нуждите на Украйна на две групи: Първата е съвременната противовъздушна и противоракетна отбрана и боеприпаси (Patriot, IRIS-T, NASAMS, системи Crotale, зенитни установки Vulcan и Gepard, ПЗРК Stinger). Втората е танкове, артилерийски системи и боеприпаси от различен калибър за тях. По-рано германските власти заявиха, че не възнамеряват да доставят танкове на Украйна, докато такова решение не бъде взето колективно в рамките на НАТО.