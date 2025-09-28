Няколко души са простреляни в мормонска църква в Мичиган, а стрелецът е заловен, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Трима души са убити, а осем ранени при стрелба срещу крайбрежен бар в Северна Каролина
Виж още Трима души са убити, а осем ранени при стрелба срещу крайбрежен бар в Северна Каролина

Стрелбата е станала в мормонската църква в Гранд Бланк, на около 80 км северно от Детройт, съобщи местната полиция в публикация в социалните медии. Църквата е в пламъци.

Полицията съобщи, че няма опасност за обществеността. Властите не съобщиха подробности за състоянието на жертвите.

Шерифът на окръг Дженеси Крис Суонсън съобщи, че районът е бил евакуиран и че на място са били местните и федералните власти. Той добави, че властите ще оповестят повече подробности по-късно.

"Стават много неща, за които не можем да съобщим, просто защото има работа, която трябва да бъде свършена", добави той.

Църквата, заобиколена от паркинг и голяма морава, се намира в близост до жилищни райони и църква на "Свидетелите на Йехова" в Гранд Бланк. Градчето с население от около 8000 души се намира в непосредствена близост до Флинт.

"Насилието навсякъде, а особено в място за поклонение, е неприемливо", заяви губернаторката на Мичиган Гретчън Уитмър.

Стрелбата се случи на сутринта след смъртта на Ръсел М. Нелсън, най-възрастният президент на "Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни" (известна като мормонската църква), починал на 101-годишна възраст. Очаква се той да бъде заменен от Далин Х. Оукс, съгласно църковния протокол.

