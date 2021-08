1711 Снимка: Office of the Iranian Supreme Leader via AP/БТА

Новоизбраният президент на Иран Ибрахим Раиси днес полага клетва пред парламента на страната. Това е втората стъпка в процедурата по встъпване в длъжност на иранския държавен глава, започнала още във вторник, предаде Франс прес, цитирана от БТА. При първата стъпка на 3 август Раиси официално бе утвърден за нов президент от духовния лидер и ръководител на Иран аятолах Али Хаменей. На втората стъпка днес - полагането на клетва в парламента, са поканени много чужди лидери. Ще има делегации от Русия, от Саудитска Арабия, Узбекистан, Сирия, Танзания, Таджикистан. Ще присъства и заместник генералният секретар на външнополитическата служба на ЕС Енрике Мора, който пристигна в Иран още вчера. Церемонията ще се състои в 17 ч. местно време (15,30 ч. българско време) и в столицата за целта са въведени засилени мерки за сигурност. За днес е обявен почивен ден за служителите във всички правителствени учреждения. Затворени остават банките и фирмите. А в интервала 16,30-19 ч.(15-17,30 ч. българско време) се затварят и всички столични летища. Първата задача на Раиси след тази поредица от церемонии ще бъде съставяне на правителство. След това парламентът ще одобри министрите. Между церемониите във вторник и днешната Раиси вече проведе вчера заседание с лицата, отговорни за усилията за справяне с коронавируса. Второ заседание имаше вчера с министри от досегашното правителство, предаде Франс прес. Предизвикателствата пред Раиси по време на мандата му, който ще продължи четири години, са огромни - възстановяване на икономиката, подкопана от американските санкции и здравната криза, борба с безпрецедентната инфлация, с главозамайващите цени на жилищата и наемите, с рецесията, с корупцията. Иран се опитва да се справи с коронакризата, но вчера бе отчетен антирекорд - близо 40 000 новозаразени за 24 часа.