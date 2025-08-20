Нидерландският служебен министър на външните работи Каспар Велдкамп призова днес Европа да наложи допълнителни санкции на Русия, ако президентът Владимир Путин не съдейства за среща с украинския си колега Володимир Зеленски, предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

В момента се работи за организирането на такава среща на върха и се очаква тя да се състои скоро, отбелязва АНП.

"Смятам, че ако Путин не сътрудничи за провеждането на такива преговори, трябва да има последици под формата на нови европейски санкции", каза Велдкамп.

Европейският съюз вече работи по деветнадесети пакет от санкции срещу Русия. Според американската страна Путин се е съгласил в понеделник на среща със Зеленски, за да обсъдят прекратяването на войната.

Велдкамп призова европейските санкции да станат "по-гъвкави" и вземането на решения да става по-бързо. Страните от ЕС трябва да могат да кажат: "Ако ти, Путин, направиш това, ще ти наложим тази санкция, а ако сътрудничиш, няма да ти наложим тази санкция", даде пример той.

Нидерландският външен министър изрази също надежда Европейският съюз да се научи "да използва своите инструменти по-добре".

