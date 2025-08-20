Правителството на Бенямин Нетаняху одобри проект за селище, което може да раздели Западния бряг

872 Снимка: АР/БТА

Израелската армия е предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II". Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин. Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.

По-рано военен служител заяви пред Би Би Си, че резервистите ще се явят на служба през септември и че повечето от войниците, мобилизирани за офанзивата, ще бъдат персонал на активна служба. Те добавиха, че войските вече действат в районите Зеитун и Джабалия като част от подготовката за плана, който министърът на отбраната Израел Кац одобри във вторник и ще бъде пуснат в кабинета за сигурност по-късно тази седмица.

Очаква се на стотици хиляди палестинци в град Газа да бъде наредено да се евакуират и да се отправят към убежища в южната част на Газа.

Много от съюзниците на Израел осъдиха плана, като френският президент Еманюел Макрон предупреди в сряда, че той "може да доведе само до катастрофа както за двата народа, така и рискува да вкара целия регион в цикъл на постоянна война".

Междувременно Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) заяви, че по-нататъшното разселване и засилването на военните действия "рискуват да влошат и без това катастрофалната ситуация" за 2,1-милионното население на Газа.

Проектът за еврейско селище на Западния бряг

Израелското правителство обяви намерението си да завладее цялата Ивицата Газа, след като непреките преговори с Хамас за прекратяване на огъня и споразумението за освобождаване на заложници се провалиха миналия месец. А днес даде окончателното одобрение за проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан, което на практика ще раздели окупираната палестинска територия на две части и според палестинците и правозащитни организации може да убие надеждите за бъдеща палестинска държава, предаде Асошиейтед прес.

Изграждането на селището в E-1, открита територия на изток от Йерусалим, се обмисля от повече от две десетилетия, но беше замразено поради натиск от страна на САЩ по време на предишните американски администрации. По-голямата част от международната общност смята израелското строителство на селища в Западния бряг за незаконно и пречка за мира, отбелязва АП.

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич, бивш лидер на заселниците, определи одобрението като упрек към западните страни, които през последните седмици обявиха плановете си да признаят палестинска държава.

"Идеята за палестинска държава се заличава не с лозунги, а с действия", заяви той днес. "Всяко селище, всеки квартал, всяко жилище е още един пирон в ковчега на тази опасна идея", добави той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за палестинска държава до Израел и казва, че ще запази неограничен контрол над окупирания Западен бряг, анексирания Източен Йерусалим и опустошената от войната ивица Газа - територии, които Израел завзема по време на войната от 1967 г. и които палестинците искат за своята държава.

Разширяването на израелските селища е част от все по-тежката реалност за палестинците в окупирания Западен бряг, докато вниманието на света е насочено към войната в Газа, отбелязва АП. Наблюдава се значително увеличение на нападенията на заселници срещу палестинци, изселвания от палестински градове, израелски военни операции и контролно-пропускателни пунктове, които ограничават свободата на движение, както и нападения на палестинци срещу израелци.

Повече от 700 000 израелски заселници живеят в момента в Западния бряг и Източен Йерусалим.

E-1 се намира на важна локация, тъй като това е една от последните географски връзки между големите градове в Западния бряг - Рамала на север и Витлеем на юг.

"Заселването в E-1 няма друга цел освен да саботира политическото решение", заяви "Пийс нау", организация, която следи разширяването на заселенията в Западния бряг.

Ако процесът се развие бързо, инфраструктурните работи в E-1 могат да започнат в следващите няколко месеца, а строителството на жилища - след около година.

В правителството на Израел има редица религиозни и ултранационалистични политици като Смотрич, които имат тесни връзки с движението за заселване. На министъра на финансите е предоставена власт на ниво кабинет по отношение на политиките за заселване и той обеща да удвои броя на еврейските заселници на Западния бряг.

