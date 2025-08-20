Министърът на отбраната Израел Кац днес одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа, наричайки операцията "Колесниците на Гидеон II", съобщи вестник "Джерузалем пост", цитиран от БТА.

Ивицата Газа

Планът му беше представен от началника на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир и висшето командване на военните.

На срещата присъстваха и заместник-началникът на генералния щаб генерал-майор Тамир Ядай, началникът на дирекция "Военно разузнаване", началникът на дирекция "Военни операции", ръководителят на отдела за координация на правителствените дейности в териториите, представители на "Шин Бет" (Израелската агенция за сигурност) и други висши служители в системата за сигурност.

Твърди се, че превземането на град Газа е продължение на първата операция "Колесниците на Гидеон".

За да се съобрази с необходимите нива на готовност, израелската армия реши да изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, в допълнение към тези, които вече са на служба, съобщи "Джерузалем пост".

Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава, за да се изолират терористите на "Хамас".

"Оперативното планиране продължава както обикновено. Решени сме да изпълним решението на кабинета за превземане на град Газа, освен ако не бъде представена рамка, която включва освобождаването на всички заложници и прекратяване на войната при условията, определени от премиера", заяви висш служител пред "Вашингтон пост" вчера.

Одобрението на плановете идва въпреки предложението, подкрепено от "Хамас", което би включвало освобождаването на 10 заложници в замяна на двумесечно прекратяване на огъня .

Докато Израел преглежда предложението, официални лица сигнализираха, че тъй като то не включва освобождаването на всички заложници, е малко вероятно Израел да отговори положително или да започне преговори въз основа на него.

"Политиката на Израел е последователна и не се е променила. Израел изисква освобождаването на всички 50 заложници в съответствие с принципите, определени от кабинета за прекратяване на войната", заяви високопоставен политически източник пред "Джерузалем пост". "Намираме се в решителен етап срещу "Хамас" и няма да оставим нито един заложник."

