Повече от 15 въоръжени палестинци са нападнали военен пост в южната част на ивицата Газа, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Отговорност за нападението пое военното крило на "Хамас".

"Бригадите "Изедин ал Касам" заявиха, че такива акции ще има, докато окупацията не приключи и нашият народ не получи свобода", заявиха от "Хамас".

Нападателите са открили стрелба по израелски военнослужещи и са използвали противотанкови ракети в района на Хан Юнис, като няколко от тях са влезли във военния обект. 

Въоръжените палестинци са излезли от тунел близо до лагера и са открили огън по войските с картечници и РПГ.

Израелските войски са отвърнали на огъня, извършили са въздушни нападения и са ликвидирали 10 от нападателите. Израелски медии съобщиха, че целта на нападателите е била отвличане на военнослужещи, предаде БТА.

Продължава елиминирането на терористите, уточняват от Израелските въоръжени сили в "Х".

Израелската армия съобщава още, че трима от израелските военни са били ранени, като един от тях е в тежко състояние. 

"Войските продължават операцията по локализиране и неутрализиране на терористите.

Нападението идва в деня, когато няколко часа по-рано министърът на отбраната Израел Кац днес одобри плана на израелските отбранителни сили за превземане на град Газа, наричайки операцията "Колесниците на Гидеон II", съобщи вестник "Джерузалем пост". Планът му беше представен от началника на щаба на израелските отбранителни сили Еял Замир и висшето командване на военните.

За целите на мисията израелската армия изпрати около 50 000 повиквателни заповеди на резервисти, в допълнение към тези, които вече са на служба, съобщи "Джерузалем пост".

Одобрени бяха и подготовки за евакуация на цивилни от град Газа на юг от анклава, за да се изолират терористите на "Хамас".

