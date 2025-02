На 93-годишна възраст в дома си в Калифорния почина бившият специален агент на Сикрет Сървис Клинт Хил - 62 години, след като не успя да спаси любимия президент на Обединена Америка - Джон Ф. Кенеди.

В продължение на тези 6 десетилетия Хил бе най-известният агент на тайните служби, след като направи всичко по силите си да помогне на простреляния държавен глава, но не с името си, а с действията си, заснети от присъстващите фотографи.

Именно Клинт Хил е мъжът, заснет да лази по багажника на лимузината в опит да помогне на Джон Кенеди при стрелбата в Далас на 22 ноември 1963 година. Във фаталния ден за Хил е определена защитата на Първата дама Жаклин Кенеди. 31-годишният тогава специален агент се вози на левия борд на първата кола на Сикрет Сървис зад лимузината, когато проехтява първият изстрел.

"Погледнах към президентската лимузина и видях как държавният глава се хвана за гърлото и се наклони наляво", разказва спомените си през 2010 година Клинт Хил. Той веднага се хвърля на багажника на автомобила и се опитва да стигне до Кенеди и съпругата му. "Бях толкова съсредоточен да стигна до президента и г-жа Кенеди, за да им осигуря прикритие, че не чух втория изстрел", допълва бившият агент. След като избутал Жаклин Кенеди на седалката ѝ, агентът прикрил президента и първата дама с тялото си.

Действията на Хил по време на убийството са заснети на любителско домашно видео, което осигурява един от най-добрите записи на стрелбата.

