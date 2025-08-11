Доналд Тръмп взе очакваното решение да даде допълнителни правомощия на гвардията над полицията за установяване на обществения ред в американската столица. Американският президент обяви, че поставя полицията в столицата Вашингтон под контрола на федералните власти и е наредил разполагането в столицата на частите на Националната гвардия, предаде Франс прес.

По думите му 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени в столицата в подкрепа на местните и федералните правоприлагащи органи, предаде Ройтерс.

 

Националната гвардия е готова да влезе във Вашингтон, чака заповед от Тръмп
"Столичното полицейско управление и федералните власти ще бъдат подкрепени в усилията, наистина големи усилия, от 800-те военнослужещи от Националната гвардия на Вашингтон, които ще разположим. И много повече, ако е необходимо, много повече", заяви Тръмп.

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет добави, че се очаква въпросните служители на Националната гвардия да пристигнат в столицата през следващата седмица, предаде БТА.

По време на брифинга Тръмп беше категоричен, че изключителните мерки се налагат, тъй като "градът е нападнат от престъпни банди", въпреки че официалната статистика показва спад в престъпността в столицата, отбелязва АФП.

"Освен това, разполагам Националната гвардия, за да помогне за възстановяването на реда и обществената безопасност във Вашингтон, окръг Колумбия, и ще им бъде позволено да си вършат работата, както трябва", каза президентът.

Тръмп налага мерките на основанието на Закона за самоуправлението на окръг Колумбия, предаде БТА.

Американският президент посочи, че престъпността е извън контрол. "Това е Ден на освобождението във Вашингтон и ние ще си върнем столицата", каза Тръмп в в Белия дом, цитира го Си Ен Би Си. Той обясни, че се позовава на правомощията си съгласно закона за местното самоуправление в столицата.

Разделът, който Тръмп цитира, дава на президента правомощието да разпореди на кмета на Вашингтон временно да предаде контрола над Столичната полиция, ако прецени, че "съществуват специални условия от извънреден характер".

Но според закона, неговият извънреден контрол изтича след месец. Срокът може да бъде удължен, но само ако Конгресът приеме закон, който го разрешава.

Тръмп анонсира намерението си в социалните мрежи, като посочи, че си "взимаме столицата обратно".

"Вашингтон ще бъде ОСВОБОДЕН днес! Престъпността, диващината, мръсотията и изметта ще ИЗЧЕЗНАТ. ЩЕ НАПРАВЯ ОТНОВО СТОЛИЦАТА НИ ВЕЛИКА! Дните на безмилостно убиване или нараняване на невинни хора свършиха! Бързо оправих границата (НУЛА НЕЗАКОННИ ПРЕМИНАВАЩИ през последните 3 месеца!), следващият е Вашингтон!!!", написа той в своята социална мрежа. И публикува заповедта.

В неделя той заяви, че "бездомните" във Вашингтон "ще трябва да се изнесат НЕЗАБАВНО", като същевременно увери, че правителството "ще ви осигури места за настаняване, но ДАЛЕЧ от столицата".

