Американският президент отново нападна Мадрид заради отказа му да увеличи военните разходи до 5% от БВП

1 Снимка: Getty Images

Конфликтът между президента на САЩ Доналд Тръмп и Испания се разгоря с нова сила, когато по време на среща в четвъртък с финландския си колега Александър Стуб в Белия дом Тръмп заяви, че Испания може би трябва "да бъде изхвърлена от НАТО", съобщиха Politico и Euronews.

Срещата, посветена първоначално на договора за продажба на 11 ледоразбивача на Финландия на стойност 6,1 милиарда долара (около 5,27 млрд. евро), се превърна в нов епизод от продължаващия спор между Вашингтон и Мадрид относно разходите за отбрана.

Тръмп и испанският премиер Педро Санчес влязоха в остър сблъсък още през юни, преди срещата на върха на НАТО в Хага, след като Испания обяви, че няма да изпълни искането на Тръмп да увеличи военните разходи до 5% от БВП - повече от двойно над досегашната цел от 2%.

"Както знаете, поисках те да плащат 5%, не 2%. Повечето страни се съгласиха, само една изостава - Испания", каза Тръмп. "Трябва да ги попитате защо, при положение че икономиката им се справя добре", обърна се Тръмп към Стуб.

По време на иначе приятелската среща в Овалния кабинет президентът добави: "Знаете ли кое е смешното? Благодарение на много от нещата, които направихме, те се справят чудесно. Нямат извинение да не го направят. Но добре — може би просто трябва да ги изхвърлим от НАТО", каза той и похвали Финландия за увеличението на военните разходи, което до голяма степен беше в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. "Вие се справихте чудесно. Испания не беше", каза той на Стуб по време на срещата. "Испания беше тази, която не го направи, така че мисля, че вие ​​ще трябва да започнете да говорите с Испания."

Тръмп отново подчерта, че САЩ повече няма да позволяват Европа да "се вози на гърба" на американската армия, настоявайки всички членки на алианса "да поемат своята тежест".

Според данни на НАТО, Испания е сред страните с най-ниски военни разходи - под 1,2% от БВП през 2023 г.. Премиерът Санчес твърди, че Мадрид ще постигне 2,1% от БВП и това е достатъчно за изпълнение на ангажиментите към алианса, припомня Politico.

