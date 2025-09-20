Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност, заявиха от оперативното командване

4224 Снимка: АП/Czarek Sokolowski/БТА

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност", съобщи оперативното командване в публикация в "Есд", цитирано от БТА.

В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

На този фон назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза днес, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС.

Поне два от безпилотните летателни апарати са се взривили над покрива на сградата на учебно-тренировъчен център. Експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), които са били вътре, са евакуирани на безопасно място, пише в изявлението.

В текста се посочва, че радиационният фон в района е в рамките на нормалното.

"Въпреки абсурдните и опасни действия на киевския режим ситуацията е под контрол", подчертаха от пресслужбата на назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от украинска страна.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.

Във вторник МААЕ съобщи за артилерийски обстрел близо до централата.

