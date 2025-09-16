Манила твърди, че има ранен рибар от от китайската брегова охрана в Южокитайско море

1046 Кадри в колаж: YouTube

Напрежението между Китай и Филипините нарасна сериозно. Причината - блъснат китайски кораб в Южнокитайско море, както твърди Пекин.

Китайската брегова охрана обвини филипински кораб, че умишлено е блъснал един от нейните кораби близо до плитчината Скарбъро, спорна територи, за която и двете страни претендират, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

В изявление на бреговата охрана се посочва, че повече от 10 кораба на филипинското правителство, идващи от различни посоки, са навлезли във водите около плитчината.

В изявлението се посочва, че срещу корабите са били използвани водни оръдия.

Тайвански медии съобщават, че Китай е атакувал с водни оръдия филипински рибарски кораби, предаде "TaiwanPlus News". Пекин пък публикува в мрежата видео, на което се вижда филипински екипаж да развява бял флаг.

Филипинската брегова охрана съобщава, че поне един служител от Бюрото по рибарство и водни ресурси към Министерството на земеделието е бил ранен от счупени стъкла, след като китайската брегова охрана е използвала водни оръдия срещу кораба BRP Datu Gumbay Piang по време на мисия за подпомагане на филипински рибари на около 4 морски мили източно от Scarborough Bank в Западно Филипинско море във вторник, 16 септември.

Корабът BRP Datu Gumbay Piang е претърпял „значителни щети“, включително счупен прозорец, повреда на преградите на капитанската кабина и късо съединение.

Сблъсъкът става шест дни след като Китай обяви, че определя част от Скарбъро като национален природен резерват.

Правителството в Манила заяви миналата седмица, че ще протестира срещу обявяването на природен резерват в района.

Китай и Филипините са се сблъсквали многократно около скалистите образувания в Южнокитайско море, за чиято територия Китай претендира почти изцяло. Двете страни са сред няколкото, които имат претенции над територията в район със стратегическо значение.

В изявлението китайската брегова охрана обвинява Филипините за сблъсъка, като действията им се определят като провокативни и възмутителни.

В изявление на американския държавен секретар Марко Рубио действията на Китай се определят като "поредна принудителна мярка за налагане на териториални и морски претенции в Южнокитайско море за сметка на съседните държави".

Великобритания и Австралия изразиха безпокойство.

Канадското посолство във Филипините заяви: "Ние се противопоставяме на опитите да се използва опазването на околната среда като средство за поемане на контрол над спорната плитчина Скарбъро".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.