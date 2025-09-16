Китай

Напрежението между Китай и Филипините нарасна сериозно. Причината - блъснат китайски кораб в Южнокитайско море, както твърди Пекин.

Китайската брегова охрана обвини филипински кораб, че умишлено е блъснал един от нейните кораби близо до плитчината Скарбъро, спорна територи, за която и двете страни претендират, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

В изявление на бреговата охрана се посочва, че повече от 10 кораба на филипинското правителство, идващи от различни посоки, са навлезли във водите около плитчината.

В изявлението се посочва, че срещу корабите са били използвани водни оръдия.

Тайвански медии съобщават, че Китай е атакувал с водни оръдия филипински рибарски кораби, предаде "TaiwanPlus News". Пекин пък публикува в мрежата видео, на което се вижда филипински екипаж да развява бял флаг.

Филипинската брегова охрана съобщава, че поне един служител от Бюрото по рибарство и водни ресурси към Министерството на земеделието е бил ранен от счупени стъкла, след като китайската брегова охрана е използвала водни оръдия срещу кораба BRP Datu Gumbay Piang по време на мисия за подпомагане на филипински рибари на около 4 морски мили източно от Scarborough Bank в Западно Филипинско море във вторник, 16 септември.

Корабът BRP Datu Gumbay Piang е претърпял „значителни щети“, включително счупен прозорец, повреда на преградите на капитанската кабина и късо съединение.

Сблъсъкът става шест дни след като Китай обяви, че определя част от Скарбъро като национален природен резерват.

Правителството в Манила заяви миналата седмица, че ще протестира срещу обявяването на природен резерват в района.

Китай и Филипините са се сблъсквали многократно около скалистите образувания в Южнокитайско море, за чиято територия Китай претендира почти изцяло. Двете страни са сред няколкото, които имат претенции над територията в район със стратегическо значение.

В изявлението китайската брегова охрана обвинява Филипините за сблъсъка, като действията им се определят като провокативни и възмутителни.

В изявление на американския държавен секретар Марко Рубио действията на Китай се определят като "поредна принудителна мярка за налагане на териториални и морски претенции в Южнокитайско море за сметка на съседните държави".

Великобритания и Австралия изразиха безпокойство.

Канадското посолство във Филипините заяви: "Ние се противопоставяме на опитите да се използва опазването на околната среда като средство за поемане на контрол над спорната плитчина Скарбъро".

