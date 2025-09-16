Държавите от ЕС се споразумяха за мерки за връщане на украинци в страната им
От началото на войната повече от 4,3 милиона души са избягали от Украйна в страни от ЕС, сочат данни на Европейската комисия
Страните от ЕС се споразумяха днес за прилагане на координиран подход за връщане на разселени украинци, когато условията позволяват, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Бежанците
"Безмилостните и неоправдани атаки на Русия срещу Украйна продължават. Солидарността на ЕС с украинския народ остава непоколебима", каза датският министър на имиграцията и интеграцията Коре Дюбвад. "В същото време е разумно да се подготвим за деня, в който ситуацията ще позволява на украинците да се върнат у дома и да помогнат за възстановяването на страната", добави той.
От началото на войната повече от 4,3 милиона души са избягали от Украйна в страни от ЕС, сочат данни на Европейската комисия. Германия е приела най-голям брой хора - повече от 1,2 милиона.
Много от тях се възползват от временния статут на закрила, който дава на украинските граждани достъп до пазара на труда в ЕС, до социални придобивки и медицински грижи, без да се налага да подават документи за получаване на убежище.
Предвидено е давността на този статут да изтече през март 2027 г. Украинците, отговарящи на условията, ще получат национални разрешения за пребиваване, "издадени например на основания, свързани с работа, обучение, образование или семейни причини", се посочва в прессъобщение на ЕС.
Страните от ЕС ще подкрепят украинците, които желаят да се върнат в родната си страна, като им дадат възможност за проучвателни посещения в Украйна и създадат специални програми за завръщане.
Съгласно новите насоки страните трябва да информират разселените украинци за техните възможности, права и задължения, когато изтече срокът на временния им статут на закрила.