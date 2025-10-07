Руската противовъздушна отбрана е унищожила 184 украински безпилотни летателни апарата тази нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на Министерството на отбраната на Русия.

Русия - Украйна

"От 23:00 ч. московско време (и българско) на 6 октомври до 7:00 ч. тази сутрин дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 184 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в изявлението на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС

"62 дрона са свалени над територията на Курска област, 31 - над Белгородска област, 30 - над Нижегородска област, 18 - над Воронежка област, 13 - над акваторията на Черно море, 6 - над Липецка област, 5 - над Калужка област, 4 - над Тулска област, по 3 дрона - над териториите на Ростовска и Рязанска област, по 2 дрона - над Брянска и Орловска област, както и над Кримския полуостров, 2 - над Подмосковието, в това число един безпилотен апарат, летящ към Москва, и един - над Волгоградска област", поясни руското Министерство на отбраната.

Украинският град Харков е подложен на масирана руска въздушна атака

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН, цитирана от БТА.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Руска атака с дронове уби 13 000 прасета в Харковска област
Виж още Руска атака с дронове уби 13 000 прасета в Харковска област

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов. 

ИЗБРАНО
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю Лайф
Чарлийз Терон демонстративно игнорира Джони Деп на модно ревю
17950
Голям във всеки един смисъл - Любо Ганев на 60 Корнер
Голям във всеки един смисъл - Любо Ганев на 60
5253
Нов дизайн, повече удобство – приложението, което улеснява ежедневното банкиране Бизнес
Нов дизайн, повече удобство – приложението, което улеснява ежедневното банкиране
4032
Контролът над имунната система донесе Нобелова награда на трима учени IT
Контролът над имунната система донесе Нобелова награда на трима учени
5339
Египет отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети Impressio
Египет отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети
3802
От днес до Седемте рилски езера ще се стига само пеша Trip
От днес до Седемте рилски езера ще се стига само пеша
8984
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз Вкусотии
Нито в оризоварка, нито в микровълнова: Ето кой е най-добрият начин да приготвите ориз
2147
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак? Zodiac
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
199