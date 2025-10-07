Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството

3294 Снимка: Yevhen Titov/АР/БТА

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 184 украински безпилотни летателни апарата тази нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на Министерството на отбраната на Русия.

"От 23:00 ч. московско време (и българско) на 6 октомври до 7:00 ч. тази сутрин дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 184 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в изявлението на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС

"62 дрона са свалени над територията на Курска област, 31 - над Белгородска област, 30 - над Нижегородска област, 18 - над Воронежка област, 13 - над акваторията на Черно море, 6 - над Липецка област, 5 - над Калужка област, 4 - над Тулска област, по 3 дрона - над териториите на Ростовска и Рязанска област, по 2 дрона - над Брянска и Орловска област, както и над Кримския полуостров, 2 - над Подмосковието, в това число един безпилотен апарат, летящ към Москва, и един - над Волгоградска област", поясни руското Министерство на отбраната.

Украинският град Харков е подложен на масирана руска въздушна атака

Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН, цитирана от БТА.

Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.

Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.

Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.

"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов.

