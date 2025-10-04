1573 Снимка: БТА/АР

Един човек е загинал, а най-малко 30, сред които и деца, са ранени при руски удар с дрон тип "Шахед" срещу жп гара в град Шостка в украинската Сумска област. При атаката е поразен и пътнически влак, съобщиха от Украинската служба за извънредни ситуации.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Президентът Володимир Зеленски определи атаката като варварска.

"Към момента се знае за най-малко 30 пострадали - както пътници, така и железопътни служители", написа Зеленски в "Екс".

От службата за извънредни ситуации уточниха, че загиналият е 71-годишен мъж, чието тяло е намерено под един от вагоните на композицията.

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", подчерта още украинският лидер, цитиран от Укринформ. Мястото на удара се намира на около 50 километра от руската граница.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руската атака, при която бе поразен пътнически влак, изисква сериозен отговор и призова за въвеждането на "нови опустошителни санкции" срещу Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Сибига написа в социалната мрежа "Екс", че руската атака с дрон срещу жп гарата в град Шостка, Сумска област, е била умишлена. Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки.

"Това е една от най-варварските руски тактики", каза Сибига, като поясни, че при втората атака обект на нападението стават спасителните екипи и хората, които евакуират пострадалите.

"Нови опустошителни санкции. Ново подсилване на Украйна. Това може да бъде направено и трябва да бъде направено, за да бъде повишена цената на тази война за Русия", призова външният министър.

През април 2022 г. Украйна съобщи за 57 загинали при руска ракетна атака по железопътната гара в Краматорск. Москва отрече отговорност и каза, че ракетата е била украинска.

